Dulce María se lanza contra la tauromaquia con sangrienta foto: "No es cultura"

Ciudad de México.- La actriz y cantante Dulce María causó revuelo entre sus fanáticos de redes sociales al compartir una imagen donde muestra postura negativa respecto a la tauromaquia.

A través de su cuenta de Instagram, la futura mamá se dejó ver manchada de sangre sosteniendo una banderilla taurina, misma que es encajada en el lomo de los toros para avivarlos sin quitarles fuerzas.

No te dejes engañar. La tauromaquia es tortura, no cultura. No lo apoyes.”, se lee en la imagen.