¡En tu cara Kate! Don Eric del Castillo sale en defensa de Angélica Rivera ante acusaciones

Ciudad de México.- Semanas atrás, Kate del Castillo volvió a arremeter en contra de Angélica Rivera al hablar de su labor como Primera Dama de México durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, ahora es Don Eric del Castillo quien sale en defensa de 'La Gaviota'.

Al ser cuestionado sobre el regreso de Rivera al medio artístico, el histrión declaró:

Me da mucho gusto que regrese a la actuación, si esa es su verdadera vocación, la actuación, entonces bienvenida de mi parte, ojalá algún día trabajáramos juntos… por qué no, con cualquier compañero, y si se trata de ella me daría mucho gusto, trabajar por primera vez… no recuerdo haber trabajado con ella".