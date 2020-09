'Enamorándonos': Tras fallido romance y su paso por TV Azteca, esto hace Magaly

View this post on Instagram

#Repost @kameo_network with @make_repost u30fbu30fbu30fb ud83dudd25u00a1 No te pierdas HOY #TodosContraTodos ud83eudd1cud83cudffcud83eudd1bud83cudffc !ud83dudd25 Tendremos unos INVITADOS ESPECIALES ud83eudd29 como el carismu00e1tico cantante @alannmoraoficial ud83eudd20 y la guapu00edsima conductora, cantante y actriz @alexitagarza ud83dudc81ud83cudffbu200du2640ufe0f Junto a @magaly_chavezoficial @soyroccogomez @daniloujusujusoficial @chenchosandoval y las hermanas @cocoimade se divertiru00e1n muchu00edsimo ud83dudc4cud83cudffc #PonlePlay u25b6ufe0f a las 8:00 PM u23f0 (CDMX) #KameoNetwork ud83eudd29ud83dude4cud83cudffc