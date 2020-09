"Estúpidos": Sergio Mayer estalla en 'VLA' contra los que lo culpan de la muerte de Xavier Ortiz

Ciudad de México.- Sergio Mayer reveló que, tras el lamentable deceso de Xavier Ortiz, se ha vuelto a reencontrar con los que fueran sus compañeros del grupo Garibaldi.

Además de dejar entrever que ahora están más unidos que nunca, el actor contó que tras la preocupación que tienen por el destino del hijo de su amigo, es que ahora planean hacer un fideicomiso para el menor.

Lee también: Tras dar a luz, exintegrante de 'VLA' sufre sensible pérdida: "Gracias por todo"

Asimismo, durante la entrevista que brindó al programa Venga la Alegría, el ahora político contó que estuvo platicando con el niño, y que sabe que si hubiera sido al revés, Xavier hubiera hecho lo mismo.

Por último, el actor respondió a las críticas recibidas en redes sociales, pues mucha gente lo acusa tanto a él como a Charly López de la decisión que tomó Ortiz de quitarse la vida.

Ha habido una serie de comentarios estúpidos fuera de contexto, en donde culpan a Charly o me culpan a mí, lo único que puedo decir es que lamento que exista gente tan enferma y que desvíe los comentarios y la atención en un acontecimiento tan triste y tan grave… que sí por qué no lo ayudamos, piensan que por ser diputado tengo todas las posibilidades, o como si fuera yo Dios de conocer todo lo que está pasando alrededor".

Podría interesarte: Por hablar de más y traicionar a Chapoy, TV Azteca dejaría sin trabajo a exconductor de Televisa

"Pero nada más quería aclararlo, que lamento mucho de verdad ese tipo de comentarios fuera de contexto, y que ni Charly ni yo tenemos nada que ver, ni siquiera sus hermanos tenían la responsabilidad del acontecimiento, así que aquí estamos dando la cara y contentos y satisfechos con la amistad y el amor y cariño que tuve por Xavier", sentenció.

Charly Lopez, por su parte, utilizó sus redes sociales para defenderse de todas las críticas en su contra y aseguró:

Yo siento mucho de verdad todo lo que está pasando, siento mucho la pérdida de mi querido amigo Xavier. Siento mucho de verdad y no por culpa, por no haber estado o por no haber puesto atención nosotros, porque tampoco es nuestro deber. Xavier ya era un hombre adulto, era levantar la mano y decir necesito ayuda".