Héctor Parra asegura que ha pensado en quitarse la vida luego de ser acusado de 'pedófilo'

Ciudad de México.- El actor, Héctor Parra, mediante una entrevista confesó que en ocasiones ha pensado en terminar con su vida, pues tras las acusaciones de su exesposa, Ginny Hoffman y su hija Alexa, ha recibido múltiples ataques de usuarios de redes sociales.

Cabe mencionar que el histrión fue señalado de pedófilo por parte de sus familiares, motivo por el cual ha tenido que tener atención profesional para evitar un desenlace fatal.

Por otro lado pidió que dejen de atacarlo sin conocer cómo se dieron las cosas, pues le ha sido difícil el poder salir adelante de todo lo que se le acusa, al asegurar que todo es una calumnia.

Lo entiendo (las amenazas), pero no lo justifico, la gente no puede juzgar de esa manera porque es algo que no saben ni conocen; he recibido cosas muy feas y desagradables, me quieren golpear, y ha sido difícil lidiar con todo eso. Hace unos días me escribieron 'maldito pedófilo, ojalá te suicides'", relató.

Además añadió que le duele el tener que enfrentarse a su hija en los juzgados, pues no quiere perjudicarla, por las mentiras que le ha dicho su madre de él.

Me duele que mi hija no se dé cuenta del alcance de apoyar las mentiras y difamaciones de su mamá, no se da cuenta de todo lo que me ha traído, eso me duele. Mi hija no tiene el valor ni los principios o fortaleza moral, pues apoyó esas mentiras, y yo la he pasado muy mal", agregó.