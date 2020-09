¡Irreconocibles! Así lucían las chicas de 'Keeping Up With The Kardashians' hace 13 años

Estados Unidos.- Era 2007 cuando Kris Jenner tuvo la magnífica idea de hacer de su vida un reality show, por lo que llevó a toda su familia a la pantalla chica y ocasionó que se viviera un antes y un después en el mundo.

Días atrás, se dio a conocer que Keeping Up With the Kardashians, uno de los reality más vistos en Estados Unidos, llegará a su fin a principios del 2021; y es que 13 años al aire parecieron ser suficientes para Kris y decidió ponerle un alto a la producción.

Sin embargo, aún habrá Keeping Up With the Kardashians lo que resta del año y por eso presentamos un 'throwback' de cómo lucía la familia.

Kris Jenner:

Bruce/Caitlyn Jenner:

Kim Kardashian:

Kourtney Kardashian:

Khloé Kardashian:

Kylie y Kendall Jenner:

