Kimberly Loaiza causa furor tras publicar fotografías en redes sociales: "Bella"

Ciudad de México.- La famosa influencer, Kimberly Loaiza, causó furor en su última publicación en sus redes sociales, quien poco a poco se ha ganado el cariño de sus fans los que le han dado un apoyo incondicional.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde Loaiza publicó las fotos con un gran mensaje para todos sus seguidores de la plataforma.

"Bendiciones para el que me quiere y para el que me odia", escribió Loaiza, lo que hace proyectarse como una persona que no guarda rencor a nadie.

En su post, se puede apreciar 3 imágenes donde la influencer luce distintos 'outfits' mostrando lo bella y simpática que es, inmediatamente sus fieles fans no dudaron en dar like.

