¿Murió el romance? Marcela le arma 'escena' a Poncho de Nigris por estas razones

Monterrey, Nuevo León.- La famosa pareja de influencers regiomontanos, Poncho De Nigris y Marcela Mistral sacaron a la luz lo que hay detrás de lo que parecía un hermoso y amoroso matrimonio.

Fue a través de Instagram donde se filtró el video de 'La Musa' reclamándole a Poncho el porque no la tomaba de la mano o le daba besos y mientras ella le dice, el cree que se lo están pidiendo y lo va haciendo, pero resultó peor.

Te puede interesar: Tras dar a luz, exintegrante de 'VLA' sufre sensible pérdida: "Gracias por todo"

Siempre tengo que pedirte que me des un beso o me des la mano porque a ti no te nace”, expresó Marcela.