¿Romance en TV Azteca? Tras dejar 'Survivor', Duggan olvida a su novia y hace esto con Jero

Ciudad de México.- Tras salir de Survivor México, la exparticipante Ximena Duggan ha despertado algunos rumores por su cercanía con Jero Palazuelos, quien se convirtió en su gran amigo durante la competencia de TV Azteca.

Hace unos días, se reunieron los 'indestructibles' de Survivor durante el cumpleaños del ganador Lalo Urbina, en la cual estuvieron Javier Vázquez, Delmy y hasta Curvy Zelma, entre otros.

Lee también: "Das pena": Tras cambiar 'VLA' por Televisa, destrozan a Tania Rincón por hacer esto en 'Hoy'

En un video publicado en las historias de Instagram, Curvy y Duggan desmintieron estar enemistades y aseguraron ser muy amigas.

Durante la fiesta que tuvieron, el youtuber Elven King Life señaló que Duggan y Jero, quien es sobrino de Roberto Palazuelos y fue el doceavo eliminado de la competencia, son inseparables pese a que ella tiene novia.

Además, criticó la actitud de Curvy y recalcó que el gran ausente en la reunión por el cumpleaños de Lalo fue Miguel.

Duggan y Jero no se separan y hay fotos con mordiditas y cositas... si fuera la novia sí me encelo. No se separan, pero bueno... lo curioso es que no invitaron a Miguel. Curvy Zelma toda la ped... llamando la atención".