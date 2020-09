'Sale el Sol': Al borde del llanto, Roberto Carlo reacciona a inesperada noticia

View this post on Instagram

Estoy VIVO y asu00ed celebro un au00f1o mu00e1s. Hoy no pido deseos, hoy su00f3lo AGRADEZCO lo que tengo: una OPORTUNIDAD mu00e1s de amar, disfrutar a mi familia, a mi novio (que por cierto es lo mu00e1ximo y me compro mis globos y flores porque dijo que queru00eda tomarme una foto asu00ed ud83eudd70) a mi perrito, mis amigos, mi trabajo que tanto amo, el techo donde duermo, mis alimentos, agradezco tenerlos a ustedes que me quieres e inspirar a convertirme en la mejor versiu00f3n de mi, estoy vivo y eso me permite TODO asu00ed que a celebrar y por supuesto comer mucho pastel ud83cudf82 GRACIAS u2728