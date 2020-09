Selena Gomez y la sorpresiva confesión ¿sobre Justin Bieber? "No me arrepiento"

Estados Unidos.- La talentosa y querida cantante estadounidense, Selena Gomez, estuvo en una entrevista con la influencer de belleza Nikkie de Jager, con quien habló acerca de su marca de maquillaje y también sobre sus exnovios y decepciones, ¿acaso lanzó mensaje a Justin Bieber?

Gomez tomándose con un gran humor el tema sobre su actual vida amorosa dijo que su maquillista sería quien la arreglaría para el "día de mi boda", señalando su reloj asegurando que "nunca pasará", especialmente por la situación actual.

Es difícil en cuarentena, esto tampoco es una invitación. Es gracioso porque lo lanzo y digo ‘quiero un novio’, y esas cosas, la gente dice eso y yo digo ‘no, no lo dije enserio’, los chicos son mucho trabajo. Igual cada uno de mis ex piensa que estoy loca, así que no me importa", bromeó con sarcasmo Selena.