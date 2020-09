Tras abandonar 'Enamorándonos' y hacerse unos cuantos 'arreglitos', así es como luce Ana Elisa

View this post on Instagram

El du00eda de hoy quiero brindar en especial por todas aquellas personas que estu00e1n dando todo de su00ed para salir adelante. Por los emprendedores y trabajadores, que tuvieron que crear nuevas estrategias, para generar ingresos y poder llevar a su hogar. Y sobretodo a personal de salud que nos estu00e1 cuidando. GRACIAS comenta si tu00fa estu00e1s agradecido con alguna persona en especial u2665ufe0f . . #mexicana #staysafe #bepositive #staystrong #cdmx #mexicangirlsbelike #blessed #septiembre #pandemia #inspiration #quotes