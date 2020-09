Tras haberse inyectado bótox, Casandra de 'Exatlón' presume nuevo 'arreglito' en la nariz

View this post on Instagram

ud83cudf3b Lunes inicio de semana, disfruta tu du00eda y no olvides de siempre cuidar tu piel. . . Empece usando la lociu00f3n aclaradora de @rt.magique y fue una maravilla, es por eso que se la su00faper recomendu00e9 a @yomiwr.mex ya que es una lociu00f3n aclaradora tanto para mujeres como para hombres. ud83dudccdPuedes encontrar en Farmacias Guadalajara. . #25Aniversario #couplegoals #love #rtmagique #cute #couple #skincare #instagood #instalove #photooftheday #LocionAclaradora #Pau00f1o #ManchasDeSol #ManchasDeAcne