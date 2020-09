Tras muerte de Xavier Ortiz, primera actriz de Televisa deja en shock con desgarradora confesión

Ciudad de México.- La primera actriz Azela Robinson no pudo más y expresó su sentir en Instagram tras la muerte de Xavier Ortiz, el exGaribaldi que este lunes se quitó la vida a causa de una fuerte depresión.

Robinson, quien debutó en la telenovela La última esperanza (1993) en Televisa y participó en otros melodramas como Cañaveral de pasiones, Mundo de fieras y Sortilegio, dejó en shock tanto a sus seguidores como al medio por su fuerte mensaje sobre lo difícil que es la profesión del actor, especialmente cuando se ve comprometido algo tan delicado como la salud mental.

La actriz reconoció que, aunque nunca conoció a Xavier más que por saludo, le dolió mucho lo que pasó y se identificó con lo que él pudo estar pasando, llamando a la profesión del actor como "el oficio más cruel e ingrato que existe".

Además, admitió que se le salían las lágrimas pensar en lo que él pudo sufrir, reconociendo que en alguna ocasión ella también llegó a considerar quitarse la vida.

Aquí a diario eres rechazado; porque no das el perfil o por gordo o viejo o mal actor, o porque eres demasiado buen actor... o porque la gente no te ubica o estás encasillado. Pretextos siempre hay y son válidos; lo que es terrible es el constante escrutinio y repito, rechazo, que sufrimos los actores y artistas".

Robinson aseguró que la mayoría de los actores "vivimos al día, a veces trabajando hoy para pagar las deudas de mañana", mientras se la juegan para conseguir un próximo proyecto al terminar otro.

A veces te das cuenta que el tiempo, la vida, se te fue encerrado en un foro o viviendo en hoteles y comiendo de la chin... Con tu familia lejos y terminas cansado y deprimido; hay veces que ya no se puede más porque no te cumplen, no te pagan o nomás no alcanza y los hijos reclaman tu ausencia... entonces te sientes fracasado, solo y vacío", escribió contundente.