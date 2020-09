VIDEO: Vanessa Guzmán sorprende con atlética silueta desde el gimnasio

View this post on Instagram

BFFBYVG -NEW SHOULDER WORKOUT 1.ELEVATED INCLINE PUSHUPS. -15 reps 3 rounds / 3 sets de 15 repeticiones. 2.MEDICINE BALL SINGLE ARM SHOULDER PRESS (estability). -15 reps each arm · 20 lbs medicine ball / 15 repeticiones cada brazo - medicine ball de 20 lbs. 3.STANDING LATERAL DUMBBELL RAISES. -12 reps (med - heavy) / 12 repeticiones. 4.SHOULDER EXTERNAL ROTATION -30 sec (med - heavy) / 30 segundos. 5.BENT OVER REAR DELT ON SMITH -12–15 reps (med-heavy) / 12–15 repeticiones. 6.BARBELL STANDING CHIN UPS -12–15 reps (med weight) / 12–15 repeticiones peso medio. 7.KNEELED SINGLE ARM PRESS ON SMITH MACHINE. -12 reps (light weight) / 12 repleciones peso liviano. 8.REAR DELT/TRICEP MACHINE PUSH DOWNS. -12–15 reps (heavy) / 12–15 repeticiones. 9.REAR DELT FLY MACHINE. -12–15 reps (med-heavy) / 12–15 repeticiones.