¿Ya andan? Serrath de 'Enamorándonos' es captada en comprometedor momento con Fernando Corona

View this post on Instagram

u00a1Es la primera vez que modelo y actuu0301o en un video musical de regional mexicano! Serau0301 una bomba ud83dudca3 Gracias @soyfercorona por confiar en mi. Make-Up: @nahomimejiaoficial // Hair: @gigi__pau // Stylist: @bbjp.san // Hair extensions: @glamstyle.hairstudio