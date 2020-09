¡A la cima! Daddy Yankee estrena su sencillo 'Don Don' y tras ocho años lanzará nuevo disco

View this post on Instagram

FUEGO DE LA CALLE PALu2019 MUNDO!! #DonDonud83dudd25ud83cudf0eud83dudd25ud83cudf0dud83dudd25ud83cudf0eud83dudd25ud83cudf0dud83dudd25ud83cudf0e @anuel @kendokaponi #DonDon #DonDon #DonDon