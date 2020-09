Actriz de Televisa hace inesperada revelación sobre Xavier Ortiz y Charly López

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Ofelia Cano, reaccionó a la muerte de Xavier Ortiz y reveló que desconocía si su amigo atravesaba por una profunda depresión, aunque aclaró que sí lo llegó a percibir.

Durante una entrevista exclusiva con De Primera Mano, la intérprete de Televisa destacó la calidad humana de su colega, además, reconoció que la última separación afectó al exmiembro de Garibaldi.

De igual manera, Cano tuvo la oportunidad de destapar algunos detalles del altercado que Xavier mantuvo con Charly López, incluso, señaló que en ese tiempo Ortiz y pasaba por un momento delicado.

Me dolía mucho Xavier, me daban ganas de llorar porque sabía por lo que estaba pasando y se me hacía, hasta cierto tiempo, injusto porque él no sabía pelear", agregó.