Conductora de 'Hoy' habla sobre la polémica salida de Livia Brito de Televisa: "Nadie la quiere"

Ciudad de México.- Shanik Berman, conductora de Hoy, ha revelado cual fue el motivo por el que Livia Brito salió del matutino de Televisa antes de terminar su semana como invitada especial, motivo por el que se vivió una fuerte polémica y Magda Rodríguez fue criticada por aceptarla.

El público votó porque Livia Brito se fuera, no solo del programa Hoy, sino hasta del país, ¿y que creen? La sacaron, ganó el público. Livia, pide una disculpa, todo se va a arreglar", dijo Berman.

Te podría interesar: "Das pena": Tras cambiar 'VLA' por Televisa, destrozan a Tania Rincón por hacer esto en 'Hoy'

Tras eso el público 'estalló' indignado y aseguraron que una disculpa no le sería suficiente y que les alegraba el que la hayan sacado del programa, que solo faltaba que se fuera de México para que todo estuviera mejor.

Nadie la quiere, que se vaya de México", "¿Una disculpa? que mejor se regrese a su país y no regrese", "No te equivoques, ¿cómo una disculpa? Ya basta, que la expulsen de México, ya Basta", "Todos nos equivocamos, no en una sino en muchas ocasiones... Creo que ya fue mucho humillarla, es un ser humano que se equivocó como nosotros mismos nos hemos equivocado", "Esto sí es buena noticia", fueron algunos de los comentarios.