Conductora de Televisa exhibe en vivo en 'Hoy' turbio secreto de Silvia Pinal

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 11 de septiembre el elenco del programa Hoy recordó la admirable trayectoria de doña Silvia Pinal por motivo de su cumpleaños, pues mañana sábado celebrará 89 años de vida.

Por tal motivo, la reconocida periodista Shanik Berman no paró de elogiar y halagar a la diva de México por su gran carrera artística y además aprovechó para confesar un secreto que guardan ambas.

La guapa rubia explicó que la matriarcada de la dinastía Pinal jamás se niega a dar una entrevista y recordó que en el pasado, doña Silvia accedió a acompañarla a un club de strippers.

Me preocupa que sigan siendo buenos, alegres y que me den cosas buenas; por todo eso, pues gracias. Me siento alegre, feliz", comentó Shanik.