Damaris Rojas de 'Enamorándonos' causa furor en Instagram al vestirse de sirena y posar en las olas del mar

View this post on Instagram

Quiero contarles que el domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm hareu0301 un en vivo en mi pau0301gina www.damarisvip.com A los que estau0301n suscritos allau0301 los veo! Maquillaje @rulomaquillista Traje de banu0303o @studio18boutique Cabello @glamstyle.hairstudio