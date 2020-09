Dominika Paleta presume los logros de su hija menor fuera de la actuación

View this post on Instagram

Uno de mis lugares favoritos en este planeta es sin duda #puntamita y muero de ganas de ir muy pronto , hoy abre sus puertas @stregispuntamita y espero este verano darme una vuelta por ahiu0301 ... un coco, playa y un masaje es lo que mau0301s quiero ud83cudf40#StRegisLover #TravelBecause .... los amo! Este verano #quedateenmeu0301xico ... // estas fotos son de mi libro #vivalavida y las tomou0301 #laugomezphotography lo mau0301ximo ud83dude1c