¿El rey Vadhir? Eugenio Derbez manda una divertida felicitación de cumpleaños a Alessandra

View this post on Instagram

u00a1Es mi cumpleeeeeeeeeee! ud83dude31ud83dude46ud83cudffbu200du2640ufe0fud83dudc83ud83cudffbud83dude03ud83cudf89 Itu2019s my birthdayyyyyyy!!! No puedo estar mu00e1s feliz, plena y agradecida por tantas y tantas bendiciones, u00a1bienvenidos los 49! I have so many blessings in my life and so much to be grateful for, I just couldnu2019t be happier. This is 49! ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf82ud83cudf82ud83cudf82ud83cudf1fud83cudf1fud83cudf1fud83cudf81ud83cudf81ud83cudf81ud83cudf8aud83cudf8aud83cudf8au2665ufe0fu2665ufe0fu2665ufe0fud83dudcabud83dudcabud83dudcabud83cudf88ud83cudf88ud83cudf88u2728u2728u2728 Gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias graciaaaaaaaaaaaaaassssss!!! Thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank youuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!