"Esa es mi prioridad": Ninel Conde da la cara ante la prensa y responde a rumor de embarazo

Ciudad de México.- Luego de que hace unos días se rumorara que Ninel Conde estaba planeando embarazarse tras visitar un hospital en compañía de su nueva pareja, Larry Ramos, la propia actriz aclaró si esto es verdad.

La mañana de este viernes 11 de septiembre el conocido 'Bombón Asesino' acudió a los juzgados para ver los avances sobre la batalla legal que mantiene con su exesposo, Giovanni Medina, por la custodia de su hijo.

Sin revelar muchos detalles, Ninel negó tajantemente estar embarazada y aseguró que acudió al médico para una revisión de rutina, afirmando que para ella lo más importante es el bienestar del pequeño Emmanuel.

Mi prioridad es recuperar a mi hijo y lo demás es lo de menos. ¿Qué me ven inflamada? Es el estrés que me da por no ver a mi hijo”, aseveró.