Ex de Xavier Ortiz cuenta como fue que le tuvo que contar la triste noticia a su hijo

Ciudad de México.- El pasado 7 de septiembre, ocurrió la trágica muerte del cantante y actor, Xavier Ortiz, quien tras una serie de problemas su vida se vio sumida en una profunda depresión, acabando por quitarse la vida.

Después de su fallecimiento, miles de personas han lamentado la perdida, tanto fans como amigos y familia del artista, aunque ha sido un momento bastante duro para muchos, fue bastante difícil para Carissa de León, ex de Xavier, el contarle la dura noticia a su hijo.

En su reciente entrevista para el programa de espectáculos, Ventaneando, Carissa contó que antes de hablar con su niño, hizo una ardua investigación para saber si era realmente cierto todo lo que se había contado en los medios.

Luego de haberse enterado de todo, ella decidió consultar a un psicólogo, pues temía hacer las cosas mal y afectar la estabilidad emocional de su pequeño de 8 años.

Yo había hablado con un psicólogo, porque yo no sabía cómo decírselo, entonces me recomendó que hablara con la verdad, pero la verdad no tiene porque ser cruel", contó Carissa