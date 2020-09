Joanna Vega-Biestro presume su pancita desde 'Sale el Sol' y enamora hasta Televisa

View this post on Instagram

Hoy cumplimos 18 semanas #BabyA!! ud83eudd30ud83cudffbud83eudd30ud83cudffbYa amaba los viernes pero ahora los espero con tanto amor!!! ud83dudc96ud83dudc96 Te amo tanto princesa! . ud83dudc57 @bleu_coutureparis . u23e9 1, 2 u00f3 3 . ud83dudc60 @glamandglow.mx . ud83dudcf8 @hectorvargassoy . . #18weekspregnant #momtobe #pregnant #magic #BabyA #friyay #tgif #positivevibes #attitude #lookoftheday #mood #smile #happy #me