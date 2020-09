Juan Osorio asegura que José Ron sí actuará en Televisa con Ariadne Díaz, pese a negaciones del actor

Ciudad de México.- José Ron no hace mucho negó que sería el protagónista de la telenovela ¿Qué le Pasa a mi Familia? en Televisa junto a Ariadne Díaz, pero Juan Osorio recientemente aseguró que sí lo haría y dio las explicaciones del porque pudo haber negado.

Pasa una cosa muy particular con José Ron, es una gente muy sencilla, trabajador y ahorita se ha puesto de moda porque no se ha movido del ladrillo. Él está muy consciente de lo que es esta carrera y que hay que aprovechar los momentos que te tocan y de repente no sabes lo que venga”, dijo en entrevista con Javier Poza.