Litzy de JNS cuenta los problemas porque decidió abandonar a Bobo Producciones

Ciudad de México.- Luego de su salida de la agrupación, JNS, la cantante Litzy, buscó abrirse paso como solista y aunque logró grabar dos discos, la disolución de la disquera que la apoyaba acabó por dejar su carrera musical en pausa.

Ahora, en el programa de espectáculos, De Primera Mano, la artista cuenta que aun tiene mucho para dar, además contó porque no quiere volver a trabajar de la mano con Bobo Producciones.

La verdad es que, con Bobo, no hicimos nada de música, la verdad si me lo plantearon, si se iba a hacer, pero la manera en que ello tenían como, la parte de Bobo Música, como lo manejaban no me gustaba mucho, la verdad es que a mi como que no me latió, y dije no mejor me espero", argumentó la artista.