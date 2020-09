Lucero narra los motivos que la orillaron para irse a trabajar a Brasil

Ciudad de México.- La cantante, Lucero, mediante un video publicado en su canal de YouTube, informó que ella decidió irse a trabajar a Brasil, pues recibió diversas invitaciones a programa de dicho país, además de tener la dicha de cantar en portugués.

Cuando terminé ‘Chispita’ (en 1983) fui a Brasil, recibí invitaciones de ir a varios programas de televisión, grabé algunas canciones en portugués, siempre he sentido una conexión con lo brasileño. Después ya no regresé pero hace 5 años que pasaron ´Soy tu dueña´ allá volvió a ir", indicó.

Podría interesarte: ¿Se va a 'Hoy'? Tras 6 años en TV Azteca, conductor intocable de 'VLA' llegaría a Televisa

Fue al término de una novela, cuando ella tomó la iniciativa de irse a Brasil, pues le ofrecían diversos proyectos, por lo que no dejó pasar esa oportunidad a sus apenas 14 años.

me enteré que 'Chispita' ha sido la telenovela mexicana más repetida en Brasil, y ahora que volví ya toda una mujer, una señora, me ofrecieron hacer 'Carinha de Anjo' (la versión brasileña de ´Carita de ángel´ y ´Mundo de juguete´)”, agregó.

Lee también: "Das pena": Tras cambiar 'VLA' por Televisa, destrozan a Tania Rincón por hacer esto en 'Hoy'

Entonces durante su estancia en aquel país se le abrieron muchas puertas, motivo por el cual ella pasó una larga temporada allá, para después regresar a México, ya convertida en toda una mujer.

Los ojos se me abrieron como plato, les dije que no hablaba tanto portugués como para hacer una telenovela, pero me contestaron que no pasaba nada, que lo aprendía rápido. Y sabiendo que mi vida estaba en México tuvieron el detalle de juntarme todas mis escenas para que pudiera grabar gran parte en 15, 20 días, regresar a mi país unos meses y volver allá por otra temporada", finalizó.