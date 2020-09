Luego de recibir fuertes ataques, mujer que salió con el esposo de Itatí Cantoral se defiende

Ciudad de México.- María José, una joven de 31 años, se defendió tras lo señalamientos en su contra, luego de que se le acusó de andar con una expareja de Itatí Cantoral, de nombre Carlos Alberto Cruz.

Fue mediante una entrevista para el portal de espectáculos, TV Notas, donde la mujer mencionó que sí salió con él, sin embargo después de que terminara con la actriz, al asegurar que se embarazó, sin embargo tuvo que interrumpir.

Debido a que no pensaba apoyarla, ella tuvo que tomar esa triste decisión, por lo que pidió a las mujeres que ha estado su misma situación que denuncien.

El no me brindo ningún apoyo económico ni moral, hoy después de haber vivido esta experiencia, quiero expresar que si bien se me ha juzgado por haberlo conocido en una red social y se me ha tachado de mil maneras, quiero decir que este caso no se debería tomar solamente como un error sino como una experiencia de vida para miles de chicas que como como yo han vivido una situación así”, dijo.