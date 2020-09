Mamá de Poncho De Nigris acusa a Marcela Mistral de distanciarlo de ella y tener una mala relación

Ciudad de México.- El actor, Poncho De Nigris, fue exhibido de llevar una mala relación con su madre, luego de que en redes sociales doña Leticia confesara que su hijo hasta la había bloqueado.

No sé como he sobrevivido porque cualquier cosa, cualquier comentario, te hagan una tragedia mundial, y te quiten el amor de tu hijo y te quiten el amor de tus nietos”, dijo.

Podría interesarte: ¿Se va a 'Hoy'? Tras 6 años en TV Azteca, conductor intocable de 'VLA' llegaría a Televisa

En su mensaje señala que está muy triste al no tener contacto con el comediante desde hace meses, al igual que con sus nietos, por lo que ella desea que pronto se solucionen las cosas.

Sin embargo el problema no termina ahí pues acusa a su nuera Marce Mistral, de ponerlo en su contra, al asegurar que ella lo ha obligado a bloquearla, entre otras cosas.

Lee también: "Das pena": Tras cambiar 'VLA' por Televisa, destrozan a Tania Rincón por hacer esto en 'Hoy'

Todavía a esta edad me ponen en contra de mi hijo, me le meten cosas y me le envenenan o sea por tonterías, porque tú quieres aparentar algo que no eres, tú tienes que ser real. O sea tú no tienes que aparentar que eres la madre Teresa de Calcuta”, continuó.