¿Nuevo galán? Silvia Pinal revela en 'Hoy' que tendrá especial festejo con el "hombre de su vida"

Ciudad de México.- La primera actriz de Televisa, Silvia Pinal, en una exclusiva para el programa Hoy ha revelado que su cumpleaños 89 lo pasará junto al "hombre de mi vida", lo que lo hará un festejo más especial que nunca.

Ante la felicitación de uno de los reporteros del matutino de Televisa, la 'Diva del Cine Mexicano' agradeció el cariño del público y el poder recibir hermosos detalles que le regalan buenas vistas, además de señalar que ella vive para y por el público al que le está "eternamente agradecida".

No me preocupa tener un año más, me preocupa que sigan siendo buenos, que sigan siendo alegres y que me de cosas buenas, todo eso le doy gracias. Me siento alegre y feliz", dijo Pinal.