Raquel Bigorra cautiva Instagram con su 'look' de fin de semana: "Bella"

View this post on Instagram

Deseando que fuera un viernes u201c normal u201c para irme a bailar al Mama Rumba y llegar a la casa, sin #zapatosud83dudc60 #vestido @latienditadf_ Mientras tanto, le subimos a la muu0301sica y le ponemos sabor al diu0301a ud83cudf88ud83cudde8ud83cuddfau2764ufe0f