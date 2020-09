¡Sorpresa en TV Azteca! Nodal revela que dará el anillo a Belinda ¡y se casarán en 2021!

Ciudad de México.- Aunque se especulaba que Belinda y Christian Nodal habían iniciado su relación para darle publicidad a La Voz de TV Azteca, poco a poco los novios han demostrado que su amor es real y ahora el originario de Sonora confirmó la fecha para su boda.

El querido intérprete de Adiós amor brindó una entrevista exclusiva al programa La Saga de Adela Micha en donde explicó que sus planes de llegar al altar con Beli son reales y pronto le dará el anillo de compromiso.

También lee: "Das pena": Tras cambiar 'VLA' por Televisa, destrozan a Tania Rincón por hacer esto en 'Hoy'

Todo ocurrió cuando Belinda se sentó a un costado de Nodal y este la vio fijamente, para después hacer la revelación.

Adela de inmediato le preguntó al cantante que si ya había pedido matrimonio a Belinda y este le confesó que aún no, pero será muy pronto.

También lee: ¿Se va a 'Hoy'? Tras 6 años en TV Azteca, conductor intocable de 'VLA' llegaría a Televisa

Además de esta fuerte confesión, Christian explicó la razón por la que decidió realizarse un enorme tatuaje de la mirada de su novia en el pecho.

Amo los tatuajes con significados y espero no equivocarme y si me equivoco no pasa nada, porque conocí a un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. Ella tiene los ojos más hermosos del mundo y yo los tengo aquí".