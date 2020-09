Tras triunfar en Televisa, actriz los cambia por TV Azteca y aparece irreconocible en 'VLA'

View this post on Instagram

Un au00f1o mu00e1s de recopilar experiencias, y un au00f1o menos por vivir! Quu00e9 alivio! ud83eudd23 A veces creo que la vida estu00e1 sobre valuada. Que no se me malinterprete, me encanta vivir! Me la gasto bien. Pero pienso que morir tambiu00e9n debe de ser una delicia!... Las ventajas de creer en la reencarnaciu00f3n: no da miedo morir, y tampoco da miedo vivir. Quizu00e1s estu00e9 equivocada... pero quu00e9 paz creerlo!!! ud83dude05 De todas formas seguiru00e9 existiendo: aquu00ed, allu00e1.... flotando cual burbuja... Entonces cualquier opciu00f3n es su00ed, su00ed a todo! Hoy celebro esa paradoja! Un au00f1o mu00e1s de vida pero un au00f1o menos por vivir... un au00f1o mu00e1s cerca del final! Que no es, siquiera, un final final... No es fascinante? quu00e9 locura u00e9ste universo! Amo habitarlo! JAJAJA ud83dudc7dud83eudd84ud83dudc95 feliz corona-cumple a mi! Gracias a los que han transitado conmigo este curioso camino de alguna manera! Me estu00e1 gustando mucho. Soy feliz! Viajando, bailando, trabajando o en cuarentena. Soy feliz!!! Gracias por contribuir y compartir conmigo!!! Estu00e1 muy divertida la aventura... y lo que se avecina!!! No puedo esperar!!! . . . #coronacumple #coronabday #quarantinebday #bdaybabe #bdaygirl #bdaycale #chocolatelover #geminiseason #junebug #paradoxfacts