Verónica del Castillo utiliza imagen de Xavier Ortiz para promocionar su curso

Ciudad de México.- La periodista, Verónica del Castillo, mediante sus redes sociales lamentó el fallecimiento del actor, Xavier Ortiz, sin embargo además aprovechó para promocionar un curso.

Y es que a través de su cuenta de YouTube, ella imparte algunas charlas, en las cuales habla de sanación bajo el nombre Un Curso de milagro.

Descanse en paz Xavier Ortiz ex Garibaldi. La depresión es silenciosa y puede ser mortal. Soledad, presiones económicas y no poder estar cerca de nuestros seres queridos nos pueden hacer tomar decisiones definitivas a problemas pasajeros. Si te sientes solo, triste y desesperado te espero los lunes 6:30PM en Un Curso de Milagros en mi canal de YouTube Verónica del Castillo Oficial. Lo imparto de forma gratuita desde que empezó la pandemia y para ese fin abrí mi canal. Hoy le dedicaremos a Xavier la clase y le enviaremos Luz. No estas solo, pide ayuda", escribió.