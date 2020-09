Adiós 'Exatlón': Devastado, Antonio Rosique rompe en llanto y da fuerte anuncio a participantes

Ciudad de México.- El conductor de Exatlón México, Antonio Rosique, no pudo evitarlo y rompió en llanto frente a participantes de Titanes y Héroes al darles una mala noticia.

Rosique pidió la atención de ambos equipos y pidió dejar atrás las rivalidades para que escucharan lo que tenían que decir, pues reveló los resultados médicos de Stephania Gómez, campeona de Jiujitsu Brasileño, luego de sufrir una lesión en la competencia.

He recibido el dictamen de los médicos y después de los estudios realizados, reportan que nuestra querida Steph ha sufrido una factura en la tibia y tendrá que regresar a casa. Steph querida, estamos contigo. Les pido un aplauso y fuerza para nuestra querida compañera", dijo con la voz entrecortada.

La integrante del equipo azul (Héroes) ya no continuará en las tierras del Exatlón, por lo que rompió en llanto en su silla de ruedas mientras era abrazada por miembros de su equipo, mientras los rojos (Titanes) estaban sorprendidos.

En el video se puede ver a Mati Álvarez y demás integrantes del equipo rival devastados, pues no podían creer que 'La antorcha humana' abandonara la competencia de TV Azteca y regresara a casa.

Trato de encontrarle significado a esta situación y la verdad es que no lo encuentro. Alguna vez nos tocó despedirnos aquí en este lugar y no puedo creer que sea posible de nuevo. Cuando te vi para esta temporada sabía que era tu revancha y que ibas a llegar muy lejos y durarías muchas semanas, pero el deporte también tiene misterios indescifrables y tú los conoces mejor que yo".

Steph dedicó este mensaje de despedida a sus compañeros y a la competencia:

Yo tampoco logro entender, tengo muchos sentimientos encontrados, pero mientras me estaba trayendo para acá que aquí fue la primera vez que aquí di un match point por fortaleza así que me quedo con ese recuerdo. No sé qué traiga la vida para mí, pero estoy muy agradecida de compartir con este equipo. Creo profundamente en ellos, estaba al lado de personas increíbles y estamos en frente de un gran equipo rival".