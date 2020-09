Caeli conquista las calles de Los Ángeles al sacar a pasear todas sus mascotas

View this post on Instagram

Quien es tu favorito bebesillo?ud83dudc36ud83eudd0du2728Y porque? Hahaha Veamos quien ganu00f3 su corazoncito mu00e1s! Yo amo a los 3ud83dude42ud83eudd0du2601ufe0fu2601ufe0f Siempre con mi @BangEnergy Sigue al inventor de BANG: @BangEnergy.CEO #EnergyDrink #BangEnergy