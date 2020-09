Carolina Sandoval niega querer anular el bautizo de su hija tras conflicto con el padrino

Ciudad de México.- La periodista, Carolina Sandoval, mediante una entrevista en el programa Chisme en Vivo, desmintió que ella haya querido anular el bautizo de su hija, tras problemas con el productor de Suelta la Sopa, Carlos Mesber.

En su mensaje ella mencionó que no se puede ir en contra de un sacramento, por lo que tomó la decisión de olvidarse de ese asunto y dar vuelta a la página.

Estoy clara que el sacramento no se puede cambiar ni anular, yo sí fui a la Iglesia a algo diferente a lo que mi mamá fue”, explicó.

Por ello en sus redes sociales informó que ya no hablará del tema pues es complicado tratar esos conflictos del pasado, mismos que han ido distorsionando.

He sido abierta para expresarme, he tenido la intención de que otra persona guíe sus pasos como padrino. Es la última vez que hablo del bautizo de mi hija. Hoy es el último día que recurro a mis redes sociales, quiero cambiar la manera en la que he abordado esta materia. Mi hija va a tener un padrino de crianza, ella será católica, ya tiene eliminado el pecado original”, detalló.