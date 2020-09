Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente este sábado 12 de septiembre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este sábado 12 de septiembre de 2020.

Aries

Aparecen los celos en su relación. Nada de riesgos en juegos de azar. Reivindique sus derechos laborales para hacerse respetar. La espalda le ocasionará molestos dolores.

Tauro

Una nueva persona aportará cambios sentimentales a su vida. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. Mucha atención con los contratos que surjan en el trabajo. Su cuerpo no está a punto, descanse más.

Géminis

Pase lo que pase, trate de no discutir con su pareja, dialogue. Debe planificar más a fondo sus proyectos financieros. Sea meticuloso en la realización de su trabajo. No haga esfuerzos que vayan más allá de sus posibilidades.

Cáncer

La vida de pareja se presenta confusa. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. Conseguirá pequeños triunfos en su mundo laboral. Se siente algo alicaído, pero será un trastorno pasajero.

Leo

Preferirá la compañía de sus amigos y no le pesará. No gaste todo su capital en invertir, hay otras opciones. Procure no crearse conflictos en su trabajo. Busque una actividad que le motive, lo necesita.

Virgo

Las buenas amistades serán las encargadas de animarle. Económicamente le va bastante bien. Intentarán poner freno a sus ideas sobre el trabajo. Los problemas físicos remitirán con cuidados caseros.

Libra

Momentos de especial romanticismo. Mejore la forma de emplear el dinero. El progreso profesional sigue adelante. Su salud mejorará si abandona el sedentarismo.

Escorpio

Posible encontronazo con su pareja. Parte de su presupuesto lo invertirá en un viaje inesperado. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

Sagitario

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Su excesiva generosidad le pasa factura. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. Mucho esfuerzo físico no es bueno.

Capricornio

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. No es momento de jugar con su economía. Por fin capta ese nuevo cliente tan importante. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

Acuario

Trate de no ser tan enamoradizo. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Sus compañeros están en desacuerdo con sus métodos. Debe dedicar un poco más de tiempo a cuidarse.

Piscis

Está en disposición de dar a su pareja lo que necesita. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Con su decisión, acaba de marcar su porvenir profesional. Tirones debidos a un exceso de ejercicio.