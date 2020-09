Kalimba estalla al recordar la entrevista que le hizo Loret de Mola por el caso Daiana Guzmán

Ciudad de México.- El cantante, Kalimba, quien estuvo envuelto en polémica tras ser acusado de abuso en contra de una menor hace 10 años, recordó la vez que el periodista Carlos Loret de Mola, lo entrevistó.

Fue entonces que el intérprete de Tocando Fondo, recapituló el incómodo momento que le hizo pasar, pues le habló muy fuerte, y no lo dejó opinar de cómo se dieron las cosas.

Kalimba afirma que en ese momento se encontraba destruido, pues se sintió tan vulnerable por la forma en la que lo exhibió ante el público mexicano.

Por último mencionó que en persona no le pidió disculpas, sin embargo si recibió un mensaje de él, en el cual aceptó que se portó como un padre y no como periodista.

Hasta hoy en persona no, a través de un mensaje sí, pero por medio de una persona que tenemos en común. Me mandó una disculpa y me dijo: ‘Te pido una disculpa, ese día no fui periodista, fui papá’ y como papá de sus hijas tomó algo en su corazón y lo vio de esa manera”, finalizó.