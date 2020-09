"Me corrieron": Tras veto de TV Azteca, conductora de 'Hoy' revela en vivo su despido de Televisa

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy y Con Permiso, Martha Figueroa se sinceró en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y habló de su despido en Televisa y TV Azteca.

Martha primero reveló que la despidieron de Ventaneando al llegar de un viaje y que Pati Chapoy y ejecutivos "le voltearon las cosas", diciéndole primero que tendría su propio programa pero que "en realidad no me querían ya y me hicieron la ley del hielo".

La polémica conductora asegura que por "envidias y malentendidos" la despidieron de ese programa de espectáculos. Según se dice, Martha fue vetada del Ajusco y terminó peleada con Chapoy, pues hasta hace unos años lanzó fuertes críticas en su contra, llamándola una "jefa terrible".

También se defendió de los que la critican por su irreverencia al hablar de las cosas.

No me corren por hablar de más, me contratan por hablar de más".

Posteriormente, habló de su despido del programa de Televisa Netas Divinas en 2008. Martha, Yolanda Andrade, Isabel Lascurain, Gloria Calzada fueron las primeras conductoras del programa.

El equipo original de 'Netas Divinas'

La conductora contó que ella estaba involucrada en la producción y selección de temas e invitados, por lo que un día que llegaron unos toreros al foro, les molestó a todas. Aseguró que Gloria se enojó al criticar mucho esta práctica y que todas empezaron a reclamarle por "invitarlos" sin avisarles.

Martha se defendió al asegurar que ella no lo había planeado y que quien los invitó fue el esposo de Isabel, pues "él era el manager y pidió al productor llevarlos al programa como promoción".

Empezaron a decirme: 'Esque Martha dinos antes porque sabes que no nos gustan' y dije que fue por Isabel y ella se hizo la que no sabía. Se armó un lío y me acusó de inventarlo. Ella terminó llorando y se fue a encerrar al camerino. Yolanda igual se fue a encerrar, andaba peda o pacheca, no sé. Gloria me acusó de romper la armonía del programa", dijo Martha.

Martha contó que pasó hora y media y no se resolvía, hasta que hicieron el programa a regañadientes. Sin embargo, como Isabel no se incorporaba aún y ella tenía boletos para ver a Miguel Bosé en concierto y se le hacía tarde, estalló y fue al camerino, donde tuvo un enfrentamiento con ella y el productor.

Me dijo el productor: 'No me grites', 'Sí te grito porque ya me quiero ir'. Sí me sulfuré. No debí hacerlo pero sí me sulfuré con el jefe y con la compañera".

Posteriormente, un día le dijeron que se tenía que ir a Six Flags porque tenía una mención, algo que ella catalogó como "un invento para que no estuviera en el foro". Un poco después le notificaron su despido.

Vino Semana Santa. Me llamaron a la oficina de los productores y resultó que me corrieron. Me empezó a decir que ya no querían que estuviera en el programa porque ya no venía al caso en la mesa. Me salieron con que mi arquetipo no encajaba en el programa. En lo que averiguaba qué era arquetipo ya estaba en la calle, en la banqueta de Televisa Chapultepec sin mi gafete".

Finalmente, tras aclarar cómo fueron las cosas, comentó que aunque sus excolegas dijeron a los medios que fue ella quien decidió irse, ella las desmintió pues asegura que no le da pena decirlo, pues si no la hubieran corrido ella nunca se hubiera ido.

Fue una súper corrida y lloré. (…) Gloria dijo en entrevista con Maxine que yo quise irme que porque me quería ir a Los Ángeles pero no, me corrieron por peleonera, por majadera, por pelearme con Isabel y pegarle una gritoniza a ella y al jefe".

Fuente: Instagram @figuerolas