Chris Evans se exhibe por error en comprometedor momento y las redes 'estallan'

Estados Unidos.- El guapo actor, Chris Evans, reconocido por su papel como el 'Capitán América', este domingo 13 de septiembre se encuentra siendo la tendencia número 3 en Twitter después de haber publicado por error una foto en comprometedor momento que dejo ver de más haciendo 'estallar' redes sociales con memes.

El pasado sábado 12 de septiembre el guapo actor de Avengers cometió un garrafal error que lo ha convertido en el tema de conversación de todo el mundo, pues en sus historias de Instagram, donde tiene más cinco millones de seguidores, por error compartió una foto muy íntima que muestra una parte de él que no le da el sol.

Esto causó un gran furor en sus fans que rápidamente comenzaron a viralizar la noticia, pese a que Evans eliminó la reveladora foto al notar su equivocación, sin embargo, dicha imagen no fue difundida pues dicen que merece privacidad, los memes no se han hecho esperar, entre ellos están los que sufren por no haberlo visto y otros pidiendo que no lo muestren.

Si Chris Evans comparte una nude por error, NO LO DIFUNDO, por respeto al artista. pic.twitter.com/2vOnrjYYis — larai ? (@HanniaDeLeon1) September 13, 2020

Chris Evans y Henry Cavill, deberían ser patrimonio mundial de la humanidad. ??#MisteriosGloriosos pic.twitter.com/cG1Cf62Z6b — Señora Católica (@SenoraCatolica) September 13, 2020

Amaneciendo con la triste noticia de que me perdí la historia de Chris Evans mostrando una nude por accidente. pic.twitter.com/57FAtoTLU6 — Lini (@Linip_) September 13, 2020

Tal vez Chris Evans no hubiera subido sus nudes accidentalmente, si alguien no se hubiera metido con él esposo de su mejor amiga.

#ChrisEvanspack pic.twitter.com/1CvNguljjU — Brando M (@imbrandonmu) September 13, 2020

Voy a dejar estas hermosas fotos de Chris Evans con Dodger uD83EuDD0D Respeta la privacidad de las personas. pic.twitter.com/TuOPsj7zxs — Lau ? (@NatJohansson96) September 13, 2020

Fuente: Radio Fórmula