Daniella Álvarez, exMiss Colombia, sufre caída en muletas tras perder pierna

View this post on Instagram

Otra caiu0301da en muletasud83dude4a!! Y con estas risas le ponemos la mejor soluciu00f3n a las dificultadesud83dude00ud83dude4fTe amo @rickialvarezv Que rico los paseos en familia u2764ufe0f @andreaalvarezv @milansabbagh @lenard.vanderaa @signatureglamping u26faufe0fud83cudfd4