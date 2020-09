El mensaje detrás de 'Bird', la canción debut de la integrante de APink, Kim Namjoo

View this post on Instagram

[#uae40ub0a8uc8fc] Kim Nam Joo 1st Single Album [Bird]uc758 uc74cuc6d0uc774 uacf5uac1cub418uc5c8uc2b5ub2c8ub2e4ud83eudd85 PANDAud83dudc3c uc5ecub7ecubd84ub4e4uc758 ub9ceuc740 uc0acub791 ubd80ud0c1ub4dcub9bdub2c8ub2e4ud83dudc9e . ud83dudcfaMusic Video u25b6 https://youtu.be/en4BDQgflG0 - ud83cudf48Melon u25b6 http://kko.to/wfYkqdnYH . #Apink #ub0a8uc8fc #Namjoo #Bird #uae40ub0a8uc8fc_Bird_ubc85ucc28uac8c_ub0a0uc544uac00