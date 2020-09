Érika Buenfil roba corazones con espectacular baile en 'outfit' de porrista

Ciudad de México.- La guapa y querida actriz de Televisa, Érika Buenfil, ha logrado robar los corazones de sus millones de seguidores en Instagram al lucirse de lo más maravillosa con un espectacular baile mientras se menea en un hermoso 'outfit' de porrista.

Buenfil sigue haciendo de las suyas con sus maravillosos vestidos que la hacen acreedora con miles de halagos en los que resaltan que luce "hermosa" y que consigue "animar" sus días con esos segundos en los que baila o realiza lip sync.

Te podría interesar: ¿Rafael Amaya? Actor de 'El Señor de los Cielos' llega a 'Hoy' y deja en shock a todo Televisa

En esta ocasión ella no hizo nada más que sobreponer su rostro en el cuerpo de la talentosa cantante Taylor Swift en el video musical de Shake It Up, en el que aparece vestida de porrista, de punker y más demostrando que sea como sea solo deberías dejar pasar los malos comentarios, sin duda algo que saber hacer Buenfil.

Te podría interesar: Adiós TV Azteca: Exintegrante de 'Enamorándonos' llega a 'Hoy' y pone a temblar a 'VLA'

Fuente: Instagram @erikabuenfil50