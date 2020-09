Exconductora de 'Hoy' le pide matrimonio a su novia y recibe esta respuesta ¿La rechazó?

Ciudad de México.- La exconductora del programa Hoy, Maca Carriedo, y su novia, la actriz de teatro musical, Paola Gómez, realizaron una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en YouTube.

A pesar de que respondieron toda clase de cuestionamientos, de entre todo, destacó el tema del matrimonio, pues muchos fans esperan saber si pronto caminarían rumbo al altar.

Cabe señalar, que Paola no había tenido una relación con otra mujer hasta que conoció a Maca, por lo que también habló de su perspectiva y su opinión respecto a las etiquetas que la sociedad impone.

No soy (lesbiana), les voy a decir una cosa, yo no creo en las etiquetas, me choca el etiquetado hasta en las tiendas, ¿por qué juzgar todo?", mencionó la actriz.