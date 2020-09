¡Feliz aniversario! Thalí García revela la historia de cómo conoció a su esposo Felipe Aguilar

View this post on Instagram

Ella, mi amiga, mi esposa y madre de mis hijos!!! Feliz du00eda de las madres amor mu00edo, gracias por ser esa mamu00e1 u00fanica, incondicional, divertida y amorosa para con nuestros hijos. Eres nuestra preferida del mundo mundial. Te amamos y hoy te celebramos. Agradezco cada du00eda a tu lado. u2665ufe0fu2665ufe0fud83cudf39ud83cudf39u2665ufe0fu2665ufe0f @thaligarcia #felizdia #diadelamadre