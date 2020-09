Juanpa Zurita pone en alerta a sus fans tras afirmar que podría tener Covid-19

Ciudad de México.- El famoso influencer, Juanpa Zurita, puso a temblar a todos sus seguidores, pues tanto él, como sus fans temieron que sería portador de la enfermedad viral, Covid-19.

El youtuber compartió, a través de sus redes sociales haber pasado una terrible noche, el pasado 11 de septiembre, pues presentó síntomas como escalofríos y calentura.

A pesar de que Juanpa estaba casi seguro de que tendría coronavirus, por medio de Twitter explicó que no tenía la tan temida enfermedad, no obstante, si tenía otra, la influenza.

Después de una noche con fiebre de miedo y escalofríos pensé que tenía Covid. Me hice la prueba seguía subiendo hasta 39.2 y no entendía que estaba pasando. Finalmente vino el doc y me confirmó que tengo influenza. Estoy bien y me estoy recuperando", escribió.