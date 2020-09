Manelyk emociona acelera el corazón de sus fans al practicar rutina de cardio

Ciudad de México.- La polémica integrante de Acapulco Shore, Manelyk, nuevamente logró robarse la atención de los fans, luego de compartir un video en su cuenta personal de Instagram.

La hermosa celebridad del reality show, impacto a sus más de 10 millones de seguidores, luego de mostrar su sesión de cardio, la cual ella misma aseguró que la salva para quemar esas calorías obtenidas por romper la dieta.

La cena es lo que más trabajo me cuesta porqué me da mucha ansiedad y rompo la dieta, pero el cardio en ayunas me ayuda para quemar eso que me comí́ una noche antes”, escribió Mane en su post.